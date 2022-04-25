Многие владимирцы бережно несли в свои дома лампадки с частичкой христианской святыни.

Во Владимире встретили Благодатный огонь из Иерусалима. К 17:00 24 апреля у Золотых ворот собрались сотни верующих. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.«На протяжении столетий он сходит в Великую субботу в иерусалимском Храме Воскресения Христова, откуда огонь доставляют по всему миру. Во Владимир он прибыл из Храма Христа Спасителя», - уточнили в горадминистрации.В областном центре торжественную церемонию возглавил епископ Ковровский Стефан, который совершил праздничное богослужение. После чего от Золотых ворот до Успенского собора состоялся Крестный ход. Многие владимирцы бережно несли в свои дома лампадки с частичкой христианской святыни.