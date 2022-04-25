Прощание с усопшим состоится 26 апреля в 12 часов в Казанской церкви на площади Победы.

Скончался председатель ветеранской организации прокуратуры Владимирской области, бывший заместитель прокурора Владимира и один из авторов Конституции 1993 года Виктор Воробьев. Ему было 73 года. Как сообщают коллеги из , он умер после тяжелой болезни.Виктор Воробьев родился в Приморском крае в 1949 году. В 1968 году устроился работать на Владимирский тракторный завод. В органы прокуратуры пришёл в 1974 году. Уволился - в 1991 году. Впоследствии долгие годы возглавлял Госинспекцию труда.Прощание с усопшим состоится 26 апреля в 12 часов в Казанской церкви на площади Победы.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким.