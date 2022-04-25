Главным событием пасхальных торжеств во Владимире стала встреча Благодатного огня. В Россию его, по...

Главным событием пасхальных торжеств во Владимире стала встреча Благодатного огня. В Россию его, по традиции, доставили специальным рейсом с земли обетованной, а затем развезли по регионам. Как встречали святыню, расскажем в нашем репортаже.У границы древнего города- Золотых ворот- сотни верующих со всего региона. Все в ожидании Благодатного огня. Негасимого чуда, символа воскрешения Христа, знака жизни, неразрывной связи Бога и людей.Михаил Арсентьев:- Очень рады что он снизошел. Соответственно будет жизнь. Жизнь будет продолжаться. Будем развиваться, рожать детей, радоваться.Во Владимир Благодатный огонь доставили в Пасхальное воскресенье, в пять вечера. По традиции нерукотворный свет в руках у молодежи. В Россию святыню доставили спецрейсом из Иерусалима. Ежегодно в Великую Субботу накануне православной Пасхи нерукотворный свет нисходит в храме Гроба Господня. А затем его частицы разносят по всему миру. Во Владимире встречу Благодатного огня возглавил епископ Ковровский Стефан.Затем верующие организованно перемещаются к главному центру пасхальных торжеств - Успенскому кафедральному собору. Крестный ход проходит по улице Большой Московской, которая в эти минуты закрыта для движения машин. У собора шествие встречает Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Внутри храма верующие обмениваются благодатным огнём. Его они называют настоящим чудом.Татьяна Соловьёва:- Просто переполняют эмоции. Я первый раз здесь. Я как бы об этом все время слышала, верила в это, но первый раз именно как проводила по нему - не обжигает.Герман Вельш:- Приходим, молимся, службы ставим. Поэтому для нас это очень светлый праздник.Давид Вельш:- Не не горячо, не жжёт ничего. Приятно, да, как будто Бог прислонился к тебе.Зажжённые от Благодатного огня- символа победы над смертью- свечи и лампады в праздничный вечер разнесли по областным храмам. Пасхальные торжества длятся почти сорок дней. Это время наполнено особым духовным смыслом.Иерей Артемий Белоусов, клирик Свято-Воскресенского храма г. Владимир:- Светлые дни Пасхи провести в радости, в молитве, в богомыслии. И конечно же в добрых делах, которые нам нужно всем делать.Под сводами Успенского собора прошёл пасхальный концерт. Светлая Пасхальная радость- и в выступлении хора Свято-Афанасьевской православной гимназии.Максим Калашнкиов, Александр Чунаев.Вести "Владимир"