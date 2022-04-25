Состязания посвящены памяти бойцов спецназа, погибших в апреле 1995 года в бою под БамУтом в Чечне....

Состязания посвящены памяти бойцов спецназа, погибших в апреле 1995 года в бою под БамУтом в Чечне. Турнир посетил глава Владимирской области Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Память об этих событиях она жива. Жива в ветеранах, жива в детях, которые участвуют в этих турнирах. И сейчас, когда страна в очередной раз столкнулась с необходимостью защищать свой народ, русский народ от международного терроризма, фашизма. Сейчас как никогда важна сплоченность духа.В шестом по счету турнире приняли участие 250 спортсменов из 17 регионов страны. Начались состязания с минуты молчания в память о бойцах не вернувшихся из боя 18 апреля 95 года. В тот день на высоте 444 метров отряды "Росич" и "Витязь" отвлекли на себя тысячную группировку чеченских боевиков. В результате ожесточенных боев погибли 10 спецназовцев, в том числе наш земляк, 24-летний Олег Растегаев. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. В память о владимирском герое в школе №16 открыта мемориальная рекреация, а его боевые товарищи учредили чемпионат по смешанным единоборствам, который ежегодно проводится в областном центре.Сергей Лысюк, командир отряда спецназначения "Витязь":- Пока мы проводим такие состязания мы помним о тех ребятах, которые отдали свою жизнь защищая интересы нашей родины Будем готовить детей, чтобы они были настоящими патриотами прежде всего и защитниками.