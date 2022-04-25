О компенсации на проезд к месту лечения и обратно детей, не являющихся инвалидами и нуждающихся в...

О компенсации на проезд к месту лечения и обратно детей, не являющихся инвалидами и нуждающихся в санаторно-курортном леченииДепартамент социальной защиты населения напоминает, что Законом от 2007 года «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» детям, не являющимся инвалидами, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, установлена 50-процентная скидка со стоимости проезда на междугородном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации.Право на эту меру поддержки предоставляется:− детям, до достижения ими возраста 18 лет, не являющимся инвалидами,− проживающим в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области (12274 рубля на человека в месяц);− нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению государственных и муниципальных учреждений здравоохранения;− имеющим путёвки в санаторно-курортные организации соответствующего профиля независимо от форм собственности.Скидка предусмотрена одному из родителей, сопровождающему ребёнка к месту лечения и обратно при проезде на транспорте междугородного сообщения:− на железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности);− на авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения.Проездные билеты приобретаются в транспортных организациях за полную стоимость с последующим возмещением расходов в размере 50 процентов стоимости проезда.Возмещение расходов осуществляется на основании заявления одного из родителей, поданного в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребёнка. К заявлению прилагаются:− заключение медицинской организации государственной системы здравоохранения Владимирской области о направлении ребёнка, не являющегося инвалидом, на санаторно-курортное лечение;− корешок путёвки в соответствующее санаторно-курортное учреждение;− проездные документы ребёнка, а в случае его сопровождения одним из родителей − также проездные документы сопровождающего лица;− документы, подтверждающие рождение ребёнка (детей);− справка о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу приобретения билетов в санаторий.Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о возмещении затрат, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.