О компенсации на проезд к месту лечения и обратно детей, не являющихся инвалидами и нуждающихся в...
О компенсации на проезд к месту лечения и обратно детей, не являющихся инвалидами и нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Департамент социальной защиты населения напоминает, что Законом от 2007 года «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» детям, не являющимся инвалидами, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, установлена 50-процентная скидка со стоимости проезда на междугородном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации.
Право на эту меру поддержки предоставляется:
− детям, до достижения ими возраста 18 лет, не являющимся инвалидами,
− проживающим в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области (12274 рубля на человека в месяц);
− нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению государственных и муниципальных учреждений здравоохранения;
− имеющим путёвки в санаторно-курортные организации соответствующего профиля независимо от форм собственности.
Скидка предусмотрена одному из родителей, сопровождающему ребёнка к месту лечения и обратно при проезде на транспорте междугородного сообщения:
− на железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности);
− на авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения.
Проездные билеты приобретаются в транспортных организациях за полную стоимость с последующим возмещением расходов в размере 50 процентов стоимости проезда.
Возмещение расходов осуществляется на основании заявления одного из родителей, поданного в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребёнка. К заявлению прилагаются:
− заключение медицинской организации государственной системы здравоохранения Владимирской области о направлении ребёнка, не являющегося инвалидом, на санаторно-курортное лечение;
− корешок путёвки в соответствующее санаторно-курортное учреждение;
− проездные документы ребёнка, а в случае его сопровождения одним из родителей − также проездные документы сопровождающего лица;
− документы, подтверждающие рождение ребёнка (детей);
− справка о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу приобретения билетов в санаторий.
Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о возмещении затрат, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.