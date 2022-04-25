В апреле во время проверки данных в ФГИС «Меркурий» выявлено предприятие-призрак.

Во Владимирской области обнаружили фантомный молочный завод. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.В апреле во время проверки данных в ФГИС «Меркурий» выявлено предприятие-призрак. В электронных ветеринарных документах специалисты нашли нестыковки в соотношении объёма сырья к выпущенной продукции. Из 6920 кг пастеризованного и 963 кг сухого молока получено 3420 кг творога. В ведомстве пришли к выводу, что таких чудес не бывает.Проверив указанный адрес, надзорный орган убедился, что комбината не существует.Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Организацию удалили из базы данных.