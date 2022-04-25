С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150315 владимирцев.

Во Владимирской области на 25 апреля выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 16 жителей подхватили опасный вирус 9 - в Муромском и Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском и Юрьев-Польском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 - в Меленковском, 3 - в Вязниковском, по 1 - в Суздальском, Судогодском, Камешковском, Гороховецком и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150315 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40932 заболевших во Владимире, 17712 - в Ковровском районе и 16535 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.