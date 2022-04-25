Петушинский районный суд признал начальника отделения почтовой связи виновной в присвоении денежных...

Петушинский районный суд признал начальника отделения почтовой связи виновной в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.Начальница отделения почтовой связи № 3 г. Петушки в период с 2 июня по 9 августа 2021 года похитила более 35000 рублей, полученных ею от граждан в качестве наложных платежей и тарифных соборов, не внеся их в кассу. Позже она изъяла из кассы почтового отделения более 41 000 рублей — средства, подлежащие выплате получателю в качестве страховой пенсии и единовременной социальной выплаты, внеся в единую автоматизированную систему отделения почтовой связи фиктивные сведения о выдаче денежных средств адресату. Также изъяла из кассы денежные средства в сумме более 82 000 рублей, подлежащие выплате получателю в качестве пенсии по случаю потери кормильца и единовременной социальной выплаты, также внеся фиктивные сведения о выдаче средств. И последний доказанный судом случай - изъяла из кассы более 189000 рублей - выручку от реализации товара и оказания почтовых услуг.Обвиняемая была признана судом виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Также с бывшей начальницы взыскано более 298 000 рублей в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. В ходе судебного следствия подсудимая частично возместила причиненный ущерб, рассказали в пресс-службе Петушинского районнного суда.