Сегодня ранним утром в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Горел...

Сегодня ранним утром в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Горел блок сараев в поселке Новый Ковровского района.Пожарные тотчас выехали. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение блока сараев по всей площади. Пожар был ликвидирован на площади 150 кв. м. К сожалению, при разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1981 года рождения.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, к ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава, в том числе от ДПК п. Новый 1 единица техники 1 человек. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru/