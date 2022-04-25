В регионе продолжаются патриотические флэшмобы в поддержку Президента, специальной военной операции...

В регионе продолжаются патриотические флэшмобы в поддержку Президента, специальной военной операции на Украине и российских военных. К новой акции присоединились активисты общественных организаций Владимирской области.- Мы вместе! Своих не бросаем! Работайте, братья!- Работайте братья, мы ждём вас с победой!Съёмки патриотического ролика прошли в знаковых местах Владимира. У памятника Великому князю Владимиру Крестителю и на площади Победы областного центра, возле Вечного огня и мемориала павшим. В поддержку всех, кто выполняет сейчас задачи специальной военной операции по защите Донбасса, выступили молодёжная Ассоциация поисковых отрядов "Гром" и военно-патриотический клуб "Пересвет". В нём обучают мальчишек, которые мечтают служить в ВДВ. ZA Россию! и наших защитников- слова, которые объединяют миллионы людей по всей стране. A в Гороховце прошёл автопробег под знаком Z.Специально к нему гороховчанин Сергей Гайдар вырезал деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом. Той, что стала символом сопротивления неонацизму.