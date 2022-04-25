На территории региона за прошедшие сутки 25 апреля лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 25 апреля лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 - во Владимире9 - в Муромском районе9 — в Гусь-Хрустальном районе7 - в Ковровском районе5 — в Меленковском районе3 — в Вязниковском районе2 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе2 — в Юрьев-Польском районе1 — в Суздальском районе1 - в Камешковском районе1 — в Селивановском районе1 - в Гороховецком районе1 — в Судогодском районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 315 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).