На территории региона за прошедшие сутки 25 апреля лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 25 апреля лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 - во Владимире
9 - в Муромском районе
9 — в Гусь-Хрустальном районе
7 - в Ковровском районе
5 — в Меленковском районе
3 — в Вязниковском районе
2 — в Кольчугинском районе
2 — в Александровском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Суздальском районе
1 - в Камешковском районе
1 — в Селивановском районе
1 - в Гороховецком районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 315 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).