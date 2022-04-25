За последние сутки во Владимирской области выявлено 60 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 2. Это на 1 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 60 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 2. Это на 1 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 315. В лидерах по приросту Владимир – 15 заболевших за сутки. Муром и Гусь-Хрустальный на втором месте – 9.