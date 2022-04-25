По каждому факту проводятся проверки.

Во Владимирской области за сутки потушили шесть ландшафтных пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.Три возгорания зафиксированы во Владимире. В районе дома 92 «Б» по Большой Нижегородской пожарные и сотрудники аварийно-спасательной службы области ликвидировали возгорание травы на площади 4700 квадратных метров. На тушение палов сухостоя в городе также привлекаются специалисты поисково-спасательного отряда.По каждому факту проводятся проверки. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от четырёх до 400 тысяч рублей.Напомним, что с 22 апреля на территории области введён особый противопожарный режим.