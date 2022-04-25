Сотрудники МЧС ликвидировали 6 ландшафтных пожаров во Владимирской области в субботу, 23 апреля. С 22 апреля на территории региона функционирует особый противопожарный режим. Он введён ввиду

Сотрудники МЧС ликвидировали 6 ландшафтных пожаров во Владимирской области в субботу, 23 апреля. С 22 апреля на территории региона функционирует особый противопожарный режим. Он введён ввиду сухой погоды и отсутствия осадков, а также повышения температуры воздуха. Цель введения особого режима – сократить количество ландшафтных и природных пожаров, снизить риски перехода огня на жилые строения и