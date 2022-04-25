Водитель мотоцикла погиб в ДТП на Суздальском проспекте в пятницу, 22 апреля. Смертельная авария произошла на перекрестке автодороги М-7 «Волга» и Суздальского проспекта во Владимире.

Водитель мотоцикла погиб в ДТП на Суздальском проспекте в пятницу, 22 апреля. Смертельная авария произошла на перекрестке автодороги М-7 «Волга» и Суздальского проспекта во Владимире. Водитель автомобиля «Рено Дастер» 1955 года рождения двигался в сторону Москву. При повороте налево на регулируемом перекрестке под запрещающий сигнал дополнительной секции светофора, мужчина совершил столкновение с мотоциклом. Владимирец 1969