Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Украина скатилась на путь террористического государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Украина скатилась на путь террористического государства.В понедельник, 25 апреля, российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ рассказал о ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что сотрудники ФСБ пресекли на территории нашей страны преступную деятельность террористической группировки, которая планировала убийство известного отечественного журналиста.Позже в Федеральной службе безопасности раскрыли детали потенциального преступления. По данным ведомства, жертвой террористов, подконтрольных СБУ, мог стать телеведущий Владимир Соловьев. Под ударом также находились его коллеги Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отреагировал на новость о задержании членов украинской неонацистской организации. Он жестко раскритиковал власти Незалежной, сравнив ее с террористическим государством."Украина скатилась на путь террористического государства, потеряла самостоятельность", – заявил Володин.По его словам, ответственность за потенциальный террористический акт против российских журналистов должен нести президент Украины Владимир Зеленский. Спикер ГД подчеркнул, что Киев уже развязал войну против собственных граждан и отказался выполнять взятые на себя обязательства.Сегодня власти Незалежной, по словам парламентария, набирают оружие из других стран, поддерживают нацистскую идеологию у себя и даже угрожают безопасности мирных граждан России, "заказывая" журналистов и организовывая террористические акты."Конечно, мировое сообщество должно вмешаться: в первую очередь прекратить поставлять туда оружие и боеприпасы", — заключил Володин.