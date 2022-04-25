За два весенних месяца Владимирская область экспортировала более 190 тонн муки. Основными странами...

За два весенних месяца Владимирская область экспортировала более 190 тонн муки. Основными странами импортёрами стали Казахстан и Беларусь.В региональном Россельхознадзоре отмечают, поставлены не только традиционные пшеничная, ржаная и кукурузная мука, но и, например, мука из сушеной черемухи и из псиллиума. Это особый сорт, получаемый из шелухи семян подорожника. Ценят ее за лекарственные свойства - во время пищевых и инфекционных интоксикаций она ускоряет выведение токсинов и патогенных микроорганизмов.