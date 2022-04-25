За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 33 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 390 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 82 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в УМВД по Владимирской области.С участием водителей в нетрезвом состоянии автопроисшествий не зарегистрировано.Так, по предварительной информации, в субботу, 23 апреля, в 9:50 в г. Ковров на ул. Еловая у д. 92 водитель автомобиля «Фольксваген» при выполнении поворота направо на разрешающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Ситроен». В результате ДТП пассажиры автомобиля «Ситроен» 1990 и 2013 годов рождения направлены на амбулаторное лечение.А в воскресенье в 21:00 на 1 км автодороги «Ковров – микрорайон Заря» 55-летний водитель автомобиля «Рено» сбил пешехода (мужчину на вид 50 лет), который передвигался по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешеход госпитализирован.