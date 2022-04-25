По состоянию на 25 апреля в медорганизациях региона действуют 246 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 25 апреля в медорганизациях региона действуют 246 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 73,2 процента из них занято (180), свободны 66 коек, рассказали в пресс-службе обладминистрации. За сутки госпитализировано 2 человека с тяжелым течением болезни.145351 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 97 человек.Напомним, что 25 апреля в области коронавирусом заболели 60 человек.За период наблюдения в 33 регионе отмечено 3430 смертей, за последние сутки не зафиксировано летальных случаев от COVID-19.