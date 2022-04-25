Жительница Ростова обокрала квартиру своего знакомого в Петушках. В феврале 2021 года 35-летняя женщина похитила из квартиры своего знакомого – жителя города Петушки, у которого находилась в

Жительница Ростова обокрала квартиру своего знакомого в Петушках. В феврале 2021 года 35-летняя женщина похитила из квартиры своего знакомого – жителя города Петушки, у которого находилась в гостях, зимние сапоги, мужские ботинки и бензопилу. С похищенным имуществом женщина скрылась. Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 11 тысяч рублей и обратился в полицию. Женщину задержали на