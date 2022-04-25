Жители Юрьевца добиваются от властей Владимира благоустройства прогулочных зон и новых точек досуга. Парки, прогулочные зоны и места отдыха. Всем этим обделен микрорайон Юрьевец. Жители

Жители Юрьевца добиваются от властей Владимира благоустройства прогулочных зон и новых точек досуга. Парки, прогулочные зоны и места отдыха. Всем этим обделен микрорайон Юрьевец. Жители спального района Владимира недовольны местными условиями жизни. Среди них – Татьяна Шумкина. Здесь она живет уже больше 20 лет. Школы строятся, новые дома здесь появляются, а вот места для отдыха