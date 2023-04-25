Сегодня отмечается день рождения режиссера, который снял в Суздале бессмертную кинокомедию. 105...

Сегодня отмечается день рождения режиссера, который снял в Суздале бессмертную кинокомедию.105 лет исполнилось бы Константину Воинову, муромскому режиссеру знаменитой комедии "Женитьба Бальзаминова" по Островскому, которую снимали в Суздале.Настоящее имя режиссера - Константин Кац, родился он в Муроме 25 апреля 1918. Свою фамилию режиссер изменил еще в 30-х, работая актером в московских театрах на наиболее "благозвучный", по его словам, псевдоним. Он играл в московском драматическом театре Моссовета, театре эстрады. Был главным режиссером ногинского театра. А в 57-ом ушел со сцены и сменил ее на киностудию "Мосфильм". Там режиссером он останется на 40 лет. Именно картина "Женитьба Бальзаминова" принесла Константину Воинову славу после ее выхода в 64-ом.