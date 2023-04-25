В эти дни вспоминают Владимира Жириновского: 25 апреля ему исполнилось бы 77 лет. В преддверии его дня рождения, представители регионального отделения партии «ЛДПР» организовали памятную

В эти дни вспоминают Владимира Жириновского: 25 апреля ему исполнилось бы 77 лет. В преддверии его дня рождения, представители регионального отделения партии «ЛДПР» организовали памятную фотовыставку, посвященную политику. Известные высказывания и фотографии бывшего лидера либерал-демократов – на ее открытие пришел и Сергей Корнишов. Руководитель фракции «ЛДПР» в Заксобрании области рассказал, что впервые познакомился с Владимиром