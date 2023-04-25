Технику купили на деньги из резервного фонда области.

Александр Авдеев передал силовикам 10 антидроновых ружей для борьбы с БПЛА. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.«Такая техника обязательно должна быть у тех, кто охраняет безопасность жителей. На деньги, выделенные из резервного фонда приобрели 10 единиц. Удобные, мощные. Весят около трех килограммов. Подавление сигнала - до трёх километров. Надеюсь, что не будет необходимости их применять. Пусть они служат для подготовки бойцов, участвующих в спецоперации», - подчеркнул губернатор.