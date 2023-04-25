Раннее старение провоцируют несколько факторов.

Раннее старение провоцируют несколько факторов.Вредные привычки, неправильный и недостаточный уход за кожей нередко влияют на отражение в зеркале. При этом морщины не щадят даже богатых и успешных женщин, которыми занимаются лучшие косметологи. Как напоминает , порой без помощи пластического хирурга уже не обойтись.Желательно предупредить раннее старение, если появились опасения. Многие привыкли использовать поддерживающую косметику для лица, забывая о шее. В результате кожа на ней начинает увядать, поскольку не получает должного внимания.Дерматолог Теодора Мауро объяснила, почему морщины на шее возникают даже в молодости. Оказывается, львиная доля прекрасных дам забывает о правильном положении тела во время использования гаджетов — сутулятся.Как следствие, возникает синдром "компьютерной шеи". Его признаки неутешительны. "Появляются боли и глубокие морщины", — поясняет портал .Между тем не стоит забывать о рационе питания. приводит слова эксперта Татьяны Баллирано о вреде булок, конфет и газированных напитков. Если употреблять слишком много сладкого, морщины на коже могут возникнуть гораздо раньше желаемого. Простые углеводы лучше заменить полезными фруктами.