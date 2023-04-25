Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал сообщения в СМИ и телеграм-каналах о якобы невыплаченных компенсациях губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Основатель ЧВК Вагнер заявил, что, когда есть настрой делать дело, его делают сразу.

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал в СМИ и телеграм-каналах о якобы невыплаченных компенсациях губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что, когда есть настрой делать дело, его делают сразу.В СМИ и телеграм-каналах появились сообщения, что не все пострадавшие при теракте 2 апреля на Университетской набережной получили обещанные градоначальником выплаты. Пригожин обвинил градоначальника в создании "бюрократической машины"."Когда ты нацелен на то, чтобы делать дело — ты делаешь его сразу. А бюрократическая машина, которую создал Беглов и который ее так тщательно развивает, она не нацелена на то, чтобы выполнить обязательства перед людьми. Она нацелена на то, чтобы набить себе карманы. Поэтому оплаты люди и не получили", — передает слова предпринимателя пресс-служба компании "".Ранее Беглов пообещал направить выплаты всем пострадавшим при взрыве в кафе.