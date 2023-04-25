Основатели коллектива Светлана Сурганова и Валерий Тхай оценили работу центра.

Основатели коллектива Светлана Сурганова и Валерий Тхай оценили работу центра.Музыканты отметили удобство подачи документов и прохождения необходимых процедур. Сурганова обратила внимание, что в пункте также можно решить финансовые вопросы с банками."И дальше уже следующее помещение, где пришедшие могут отдохнуть и дождаться результатов комиссии. То есть мне кажется, что организованно все правильно и разумно", – поделилась исполнительница.Группа дала небольшой концерт для будущих контрактников. Тхай отметил, что выступление музыкантов вызвало живой интерес у посетителей пункта."Наша задача была – дать им живой энергии и позитива, потому что они идут на серьезное дело – родину защищать", – передает слова основателя коллектива Агентство городских новостей "Москва".Накануне пункт отбора звезда сериала "Курсанты" Иван Стебунов. Будущих контрактников поддержали певец Олег Газманов, телеведущая Юлия Барановская, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, заслуженные артисты России Ирина Апексимова и Сергей Векслер.Единый пункт отбора расположен на улице Яблочкова. Информацию о службе по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно узнать по телефону горячей линии 117 и на портале . В мессенджере "Телеграм" работает чат-бот MskContract_bot.