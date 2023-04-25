Из Владимира в зону СВО отправилась 20-ая группа добровольцев.
Желающих поступить на военную...
Из Владимира в зону СВО отправилась 20-ая группа добровольцев.
Желающих поступить на военную службу по контракту все больше. Репортаж Александры Лебедиковой.
Тихие слезы женщин и предельная собранность мужчин. На площадке возле ДК Молодежи провожают владимирских бойцов. Очередные четырнадцать добровольцев готовятся к отправке в зону СВО.
Валентин Стрюков, начальник пункта отбора на военную службу по контракту:
- Сегодня отправка производится в именное подразделение, где будут служить только владимирцы. Это подразделение "Реактивная батарея" 40-го армейского корпуса. Это первая отправка в это подразделение. Надеемся, что еще люди откликнутся, которые захотят не только во имя страны, но еще и во имя Владимирской земли тоже как-то поучаствовать.
Перед отправкой на фронт бойцы проходят тщательный отбор. Призывной возраст контрактников - от 18 до 50 лет. Среди обязательных требований - отсутствие судимости и хорошая физическая подготовка. Кандидаты сдают спортивные нормативы, проходят психологические тесты.
Тимофею 41 год. На службу в зону спецоперации он отправляется уже во второй раз. По словам добровольца, защита своей страны - задача, которую нужно выполнять с гордостью.
- Тимофей, доброволец:
- Я думаю как у меня, так и у большинства, кто сейчас собирается здесь на сборах на отправку, основной мотив все-таки патриотический.Мы любим свою страну и мы знаем, что мы ей нужны.
В течение месяца контрактники будут тренироваться в учебных частях. Только после этого их отправят в подразделение. Задача- победить и вернуться домой живыми.
Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир