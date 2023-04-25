Из Владимира в зону СВО отправилась 20-ая группа добровольцев. Желающих поступить на военную...

Из Владимира в зону СВО отправилась 20-ая группа добровольцев.Желающих поступить на военную службу по контракту все больше. Репортаж Александры Лебедиковой.Тихие слезы женщин и предельная собранность мужчин. На площадке возле ДК Молодежи провожают владимирских бойцов. Очередные четырнадцать добровольцев готовятся к отправке в зону СВО.Валентин Стрюков, начальник пункта отбора на военную службу по контракту:- Сегодня отправка производится в именное подразделение, где будут служить только владимирцы. Это подразделение "Реактивная батарея" 40-го армейского корпуса. Это первая отправка в это подразделение. Надеемся, что еще люди откликнутся, которые захотят не только во имя страны, но еще и во имя Владимирской земли тоже как-то поучаствовать.Перед отправкой на фронт бойцы проходят тщательный отбор. Призывной возраст контрактников - от 18 до 50 лет. Среди обязательных требований - отсутствие судимости и хорошая физическая подготовка. Кандидаты сдают спортивные нормативы, проходят психологические тесты.Тимофею 41 год. На службу в зону спецоперации он отправляется уже во второй раз. По словам добровольца, защита своей страны - задача, которую нужно выполнять с гордостью.- Тимофей, доброволец:- Я думаю как у меня, так и у большинства, кто сейчас собирается здесь на сборах на отправку, основной мотив все-таки патриотический.Мы любим свою страну и мы знаем, что мы ей нужны.В течение месяца контрактники будут тренироваться в учебных частях. Только после этого их отправят в подразделение. Задача- победить и вернуться домой живыми.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир