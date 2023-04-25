Цена недвижимости зависит от множества факторов.

Цена недвижимости зависит от множества факторов.Перед продажей квартиры очень важно правильно оценить недвижимость, а точнее соблюсти баланс, ведь слишком высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей, а слишком низкая, очевидно, собственника не устроит. Многие граждане для оценки жилья обращаются к специалистам, однако провести расчеты можно и самостоятельно.Итак, при самостоятельной оценке стоимости квартиры необходимо обратить внимание на ряд факторов. На цену будут влиять этаж, наличие балкона или лоджии, тип санузла, площадь недвижимости, планировка помещений, . Кроме того, многие покупатели обращают внимание на вид из окна.Важным фактором является вид ремонта. Однако вкладываться в капитальный не стоит – скорее всего новые собственники захотят переделать жилье под себя, поэтому еще и скидку попросят. Идеальным решением является косметический ремонт, особенно если нужно скрыть дефекты.Помимо особенностей самой квартиры на ее цену, разумеется, будут влиять год постройки и место расположения здания. Наличие во дворе детской площадки и парковки сделают объект недвижимости дороже, как и шаговая доступность необходимой инфраструктуры. Покупатели также обратят внимание на транспортную доступность территории.На самом деле факторов гораздо больше и зачастую они субъективные. Например, кому-то нужен дом недалеко от лесопарка, а кто-то готов предложить больше, если здание признано памятником архитектуры. Однако для оценки стоимости квартиры следует учитывать как можно больше условий.Зная большую часть влияющих на цену факторов, можно найти в своем районе наиболее похожие лоты. Выбирать следует из объектов недвижимости со схожим метражом, планировкой и количеством комнат. После этого нужно определить среднюю стоимость и заложить в цену размер скидки.