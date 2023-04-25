Как сообщили в ФСО, это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ предупредила о закрытии Красной площади для посетителей на две недели из-за подготовки к Параду 9 Мая."В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - сообщили во вторник в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.