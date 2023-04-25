Причина - реконструкция аэродрома.
Во Владимирской области вблизи аэропорта «Семязино» снесут сады. Причина - реконструкция аэродрома, в том числе взлётки.
В связи с расширением владимирского аэропорта огородное некоммерческое товарищество «Полет» будет ликвидировано. Сады в ОНТ появились в 80-ые годы. Когда-то в товариществе насчитывалось более 700 огородов, но сейчас большинство из них заброшены.
Наделы не являются собственностью жителей. По данным редакции «33Live.Ru», земли передавались в аренду на определённый срок, который уже давно истёк. Земля под ОНТ принадлежит Минобороны. Дачникам рекомендуют освободить территории до 10 мая.
В конце апреля организация проведёт общее собрание, на котором будут обсудить окончательные сроки прекращения существования «Полёта».