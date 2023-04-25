Причина - реконструкция аэродрома.

Во Владимирской области вблизи аэропорта «Семязино» снесут сады. Причина - реконструкция аэродрома, в том числе взлётки.В связи с расширением владимирского аэропорта огородное некоммерческое товарищество «Полет» будет ликвидировано. Сады в ОНТ появились в 80-ые годы. Когда-то в товариществе насчитывалось более 700 огородов, но сейчас большинство из них заброшены.Наделы не являются собственностью жителей. По данным редакции «33Live.Ru», земли передавались в аренду на определённый срок, который уже давно истёк. Земля под ОНТ принадлежит Минобороны. Дачникам рекомендуют освободить территории до 10 мая.В конце апреля организация проведёт общее собрание, на котором будут обсудить окончательные сроки прекращения существования «Полёта».