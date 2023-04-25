Михаил Суханов, главный врач больницы № 2 областного центра и Сергей Тимкин, главврач Камешковской...

Михаил Суханов, главный врач больницы № 2 областного центра и Сергей Тимкин, главврач Камешковской ЦРБ рассказали, как работают врачи в зоне СВО.Вклад в нашу общую победу. Главные врачи из Владимирской области побывали в полевом военном госпитале. В свой личный отпуск Михаил Суханов, главный врач больницы № 2 областного центра и Сергей Тимкин, главврач Камешковской ЦРБ помогали раненым бойцам. Об этой поездке они рассказали Марии Платанюк. Интервью продолжит наш эфир.