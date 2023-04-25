Муромская икона Божией Матери: о чем молятся и почему Муромский образ Богоматери получил статус...
Муромская икона Божией Матери: о чем молятся и почему Муромский образ Богоматери получил статус чудотворного?
25 апреля 2023 года отмечается день Муромской иконы Божией Матери.
Первые упоминания о Муромской иконе Богоматери встречаются в писаниях 12 века, согласно им святой образ попал в Киев из Византии. Икона была принесена в Муром из Киева просветителем этого края святым благоверным князем Константином. Произошло это в начале 19 века.
Почему Муромский образ Богоматери получил статус чудотворного?
Святой Константин убеждал язычников принять христианство, но они упорствовали и решили убить князя. Узнав об этом, святой вышел к заговорщикам с иконой Божией Матери. Благодать, исходившая от Ее Лика, тронула сердца язычников. Они переменили свои намерения и сами стали просить совершить над ними Крещение.
По поверью, от лика Божией Матери исходит большая благодать. Поэтому икона спасла еще одного неповинного — епископа Рязанского и Муромского, Василия. Его оклеветали. Но он, держа икону в руках, доплыл на своей мантии по Оке — из Мурома в Рязань.
О чем молятся Муромской иконе Божией Матери?
Даровании мудрости;
Сил на ведение правильной политики;
Остром, ясном уме и радости;
Любви и согласии в семейной жизни;
Послушании и терпении;
Выздоровлении;
Достижении целей.
Изначально икону поместили в церковном здании, располагающемся в княжеских владениях Муромской резиденции. Спустя некоторое время святыня снова сменила пристанище на старинный городской собор, после чего в народе ее стали называть в честь города Мурома «Муромской».
Празднество чудотворной иконе было установлено в 1810 году указом Св. Синода, по желанию жителей Мурома, 25 апреля, в день памяти святителя Василия Рязанского.
Подлинник иконы не сохранился (следы его теряются в момент перенесения из Мурома в Рязань). С Муромской иконы часто писались списки, многие из которых в настоящее время находятся в различных храмах и музейных собраниях.
Один из чтимых списков сохранялся в Соборе Рождества Богородицы в Муроме до его разрушения в XX веке. После революции 1917 года собор был закрыт, а Муромская икона Божией Матери пропала.
Наиболее древние образы Муромской иконы Божией Матери были написаны в XVI-XVII веках и относятся к произведениям московских иконописцев.
Также известны следующие списки с Муромской иконы Божией Матери:
список, написанный Симоном Ушаковым в 1677 году;
список, написанный около 1900 года и ныне находящийся в Муромском историко-художественном музее.
Фото azbyka.ru