Муромская икона Божией Матери: о чем молятся и почему Муромский образ Богоматери получил статус...

Муромская икона Божией Матери: о чем молятся и почему Муромский образ Богоматери получил статус чудотворного?25 апреля 2023 года отмечается день Муромской иконы Божией Матери.Первые упоминания о Муромской иконе Богоматери встречаются в писаниях 12 века, согласно им святой образ попал в Киев из Византии. Икона бы­ла при­не­се­на в Му­ром из Ки­е­ва про­све­ти­те­лем это­го края свя­тым бла­го­вер­ным кня­зем Кон­стан­ти­ном. Произошло это в начале 19 века.Почему Муромский образ Богоматери получил статус чудотворного?Свя­той Кон­стан­тин убеж­дал языч­ни­ков при­нять хри­сти­ан­ство, но они упор­ство­ва­ли и ре­ши­ли убить кня­зя. Узнав об этом, свя­той вы­шел к за­го­вор­щи­кам с ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри. Бла­го­дать, ис­хо­див­шая от Ее Ли­ка, тро­ну­ла серд­ца языч­ни­ков. Они пе­ре­ме­ни­ли свои на­ме­ре­ния и са­ми ста­ли про­сить со­вер­шить над ни­ми Кре­ще­ние.По поверью, от лика Божией Матери исходит большая благодать. Поэтому икона спасла еще одного неповинного — епископа Рязанского и Муромского, Василия. Его оклеветали. Но он, держа икону в руках, доплыл на своей мантии по Оке — из Мурома в Рязань.О чем молятся Муромской иконе Божией Матери?Даровании мудрости;Сил на ведение правильной политики;Остром, ясном уме и радости;Любви и согласии в семейной жизни;Послушании и терпении;Выздоровлении;Достижении целей.Изначально икону поместили в церковном здании, располагающемся в княжеских владениях Муромской резиденции. Спустя некоторое время святыня снова сменила пристанище на старинный городской собор, после чего в народе ее стали называть в честь города Мурома «Муромской».Празд­не­ство чу­до­твор­ной иконе бы­ло уста­нов­ле­но в 1810 го­ду ука­зом Св. Си­но­да, по же­ла­нию жи­те­лей Му­ро­ма, 25 ап­ре­ля, в день па­мя­ти свя­ти­те­ля Ва­си­лия Ря­зан­ско­го.Подлинник иконы не сохранился (следы его теряются в момент перенесения из Мурома в Рязань). С Муромской иконы часто писались списки, многие из которых в настоящее время находятся в различных храмах и музейных собраниях.Один из чтимых списков сохранялся в Соборе Рождества Богородицы в Муроме до его разрушения в XX веке. После революции 1917 года собор был закрыт, а Муромская икона Божией Матери пропала.Наиболее древние образы Муромской иконы Божией Матери были написаны в XVI-XVII веках и относятся к произведениям московских иконописцев.Также известны следующие списки с Муромской иконы Божией Матери:список, написанный Симоном Ушаковым в 1677 году;список, написанный около 1900 года и ныне находящийся в Муромском историко-художественном музее.Фото azbyka.ru