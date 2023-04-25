Подведены итоги января-марта.

За январь-март 2023 года на железной дороге по собственной неосторожности погибли 14 человек, еще семь получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Чаще всего ЧП случаются, когда люди ходят по путям перед движущимся поездом или находятся на пешеходном настиле во время его движения, также есть случаи травмирования током.Для предупреждения травматизма на железной дороге строят и ремонтируют пешеходные мосты и настилы, устанавливают предупреждающие плакаты и знаки безопасности. При этом сотрудники магистрали просят самих жителей быть осторожными в зоне движения поездов, пользоваться мобильными телефонами и гаджетами во время нахождения на платформах, посадки и высадки.