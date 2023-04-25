В Покрове продолжается строительство новой школы на 1100 мест. Это учебное учреждение позволит решить сразу несколько проблем: будет преодолена двухсменность и решится вопрос с

В Покрове продолжается строительство новой школы на 1100 мест. Это учебное учреждение позволит решить сразу несколько проблем: будет преодолена двухсменность и решится вопрос с безопасностью детей, ведь сейчас школьникам приходится ходить в школу за трассой М-7 «Волга». Стоит отметить, что при строительстве подрядчик столкнулся с рядом проблем, связанных с удорожанием материалов. Было отставание от графика.