Следком РФ по Владимирской области совместно с региональными УФСБ и МВД возбудил уголовное дело в отношении двух выходцев из стран СНГ и одного жителя региона, которые обвиняются в

Следком РФ по Владимирской области совместно с региональными УФСБ и МВД возбудил уголовное дело в отношении двух выходцев из стран СНГ и одного жителя региона, которые обвиняются в проведении азартных игр в Петушинском районе. По данным следствия, с марта по июль 2022 года они привозили игровое оборудование в нежилые помещения и устраивали там подпольное казино.