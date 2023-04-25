Причина ухода - неизвестна.

уволился из мэрии Владимира. Он возглавлял управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг. На смену бывшему чиновнику пришла Ольга Гарева.Фигура Аручиди знаменита тем, что в 2016 году он был на 4,5 года условно со штрафом в 900 тысяч рублей за мошенничество с земельными участками. Суд признал его виновным в незаконном присвоении нескольких территорий стоимостью 14-15 млн рублей.Его возвращение во власть бывший мэр Владимира Андрей Шохин объяснял тем, что он руководствовался соображениями профессионализма.