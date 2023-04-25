Гости из Африки побывают в ВлГУ, посетят Суздаль, предприятия «РМ Нанотех» и АО ВКХП «Мукомол», а также в программе визита возложение цветов к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне.

Во Владимирскую область прибыла делегация из Гамбии. Инициатором визита стал депутат Государственной Думы от Владимирского региона Алексей Говырин.Программа визита насыщенная. Гамбийцам интересны технологии по очистке воды, строительству дорог, а так же лесопереработка и медицинский туризм.Ещё одно важное направление - образование и наука. Накануне гости из Африки посетили ВлГУ. В опорном вузе Владимирской области гамбийцы хотели бы готовить инженеров для своей экономики.По мнению Говырина, приезд членов правительства и парламента Гамбии станет отправной точкой для сотрудничества в самых разных сферах.- Мы обсудили с делегацией из Гамбии возможности экспорта владимирских товаров и технологий. У нас есть многое из того, что востребовано в этой стране. Сотрудничество с Гамбией будет полезно для экономики региона, - депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.В ходе визита запланирован ряд официальных переговоров в правительстве Владимирской области. Сегодня, 25 апреля, например, состоялась встреча гамбийцев с первым заместителем губернатора Александром Ремигой. На встрече было высказано предположение сделать один из регионов Гамбии побратимом Владимирской области.