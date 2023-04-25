В Киржаче возбуждено уголовное дело по факту хищения 20 млн рублей при ремонте поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, в конце 2021

В Киржаче возбуждено уголовное дело по факту хищения 20 млн рублей при ремонте поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, в конце 2021 года ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» и ООО «Лидер» заключили контракт на реконструкцию входа в здание поликлиники, стоимость которых превысила 40 млн рублей. Работы должны были быть