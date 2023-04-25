Стоимость квадрата почти не изменилась.

Стоимость "квадрата" почти не изменилась.В марте в новостройках Петербурга было реализовано 2,7 тыс. лотов. За месяц продажи выросли на 19%, но по сравнению с мартом прошлого года – сократились вдвое. Средняя сумма сделки увеличилась на 9%, до 9,8 млн рублей. Средняя площадь приобретаемого жилья составила 44 кв. м. На ипотечные сделки пришелся 81% от всех покупок.За месяц "квадрат" в питерских новостройках подешевел на 1%, до 230,8 тыс. рублей.За месяц начались продажи в пяти жилых комплексах. Самыми масштабными проектами стали квартал Aerocity 3 от застройщика "Лидер Групп" и ЖК от ГК "Аквилон". Обе новостройки реализуются в Пушкинском районе.Больше всего сделок – 199 – в первый месяц весны было совершено в ЖК "Солнечный город Резиденции" от застройщика Setl Group. За месяц продажи в новостройке выросли на 34%.Второе и третье место заняли проекты группы "ЛСР" – ЖК "Цивилизация" и "Морская миля", в которых было заключено 163 и 160 сделок соответственно.