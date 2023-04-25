В Юрьев-Польском прокуратура провела проверку на недавно построенной, но уже разваливающейся набережной реки Колокша в исторической части города. О ее итогах рассказали в пресс-службе

В Юрьев-Польском прокуратура провела проверку на недавно построенной, но уже разваливающейся набережной реки Колокша в исторической части города. О ее итогах рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства. Набережную в прошлом году в рамках реализации регионального проекта «Жилье и городская среда» за 10,4 млн рублей благоустроило ООО «Транспспецстрой». Работы были выполнены, акты подписаны, а деньги переданы