Прокуратура требует привести в порядок набережную в городе Юрьев-Польский. В ходе проверки...

Прокуратура требует привести в порядок набережную в городе Юрьев-Польский.В ходе проверки выяснилось, что в настоящее время отделочное покрытие набережной реки Колокша, выполненное из деревянных дощечек, частично разрушено. И это затрудняет проход по ней жителей города, является небезопасным.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области поясняет, что в рамках проекта между МКУ «Центр муниципальных услуг администрации МО г. Юрьев-Польский Юрьев-Польского района» и ООО «Транспспецстрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству набережной. Это, к слову, историческая часть города с южной стороны от валов.Цена контракта превысила 10,4 млн рублей. Как так вышло, что спустя небольшое количество времени набережная находится в таком состоянии?По результатам проверки прокурором в адрес генерального директора ООО «Транспспецстрой» внесено представление с требованием исполнить взятые на себя обязательства «в части устранения допущенных нарушений и качественного выполнения работ».Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области