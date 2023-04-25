ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород разместило на Госзакупках тендер на работы по капитальному ремонту и расширению трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля, изначально

ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород разместило на Госзакупках тендер на работы по капитальному ремонту и расширению трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля, изначально оцениваемые в 8,14 млрд рублей. Потенциальный подрядчик должен будет расширить двухполосную дорогу до четырехполосной, добавить разделительную полосу и отбойник. Ширина каждой полосы будет составлять 3,5 метра, а максимальная разрешенная скорость движения