Рейд Ночной город: владимирские полицейские продолжают раскрывать преступления. В минувшие...

Рейд "Ночной город": владимирские полицейские продолжают раскрывать преступления.В минувшие выходные во Владимире прошел очередной оперативно - профилактический рейд «Ночной город».На улицах патрулировали полицейские ППС, госавтоинспекторы, инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции и оперативники городского Управления МВД России. Вместе с полицейскими ночную жизнь города проверили члены Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру, студенты-волонтеры и представители городской администрации. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.Особое внимание уделили круглосуточным заведениям, где продается алкоголь. Участковые полиции проверили 29 магазинов и задокументировали нарушения в продаже алкогольной продукции. В настоящее время проводится проверка.За время профилактического рейда инспекторы по делам несовершеннолетних составили более 10 протоколов об административных правонарушениях. Также были выявлены четверо подростков, которые находились в позднее время на улице без сопровождения взрослых. Молодые люди были переданы родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.Большое количество нарушений остается в области безопасности дорожного движения, такие как:нарушение правил парковки и разметкиигнорирование дорожных знаковпроезд на запрещающий сигнал светофораезда без права управленияпересечение проезжей части пешеходами в неположенном местеГосавтоинспекторы задержали четверых водителей в возрасте от 22 до 54 лет с признаками алкогольного опьянения, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Сотрудники полиции задокументировали данные факты.Полицейские патрульно-постовой службы задокументировали 30 административных правонарушений:мелкое хулиганствораспитие алкогольной продукции в общественном местенахождение в общественном месте в состоянии опьянениянеуплата административного штрафа в установленный законодательством срокТакже ночью сотрудниками ППС был задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в повреждении автомобиля такси. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали 25-летнего жителя областного центра, находившегося в федеральном розыске. Мужчину заключили под стражу.Рейдовые мероприятия будут продолжены.Фото: УМВД России по Владимирской области