Рейд Ночной город: владимирские полицейские продолжают раскрывать преступления.
В минувшие...
Рейд "Ночной город": владимирские полицейские продолжают раскрывать преступления.
В минувшие выходные во Владимире прошел очередной оперативно - профилактический рейд «Ночной город».
На улицах патрулировали полицейские ППС, госавтоинспекторы, инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции и оперативники городского Управления МВД России. Вместе с полицейскими ночную жизнь города проверили члены Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру, студенты-волонтеры и представители городской администрации. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.
Особое внимание уделили круглосуточным заведениям, где продается алкоголь. Участковые полиции проверили 29 магазинов и задокументировали нарушения в продаже алкогольной продукции. В настоящее время проводится проверка.
За время профилактического рейда инспекторы по делам несовершеннолетних составили более 10 протоколов об административных правонарушениях. Также были выявлены четверо подростков, которые находились в позднее время на улице без сопровождения взрослых. Молодые люди были переданы родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Большое количество нарушений остается в области безопасности дорожного движения, такие как:
нарушение правил парковки и разметки
игнорирование дорожных знаков
проезд на запрещающий сигнал светофора
езда без права управления
пересечение проезжей части пешеходами в неположенном месте
Госавтоинспекторы задержали четверых водителей в возрасте от 22 до 54 лет с признаками алкогольного опьянения, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Сотрудники полиции задокументировали данные факты.
Полицейские патрульно-постовой службы задокументировали 30 административных правонарушений:
мелкое хулиганство
распитие алкогольной продукции в общественном месте
нахождение в общественном месте в состоянии опьянения
неуплата административного штрафа в установленный законодательством срок
Также ночью сотрудниками ППС был задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в повреждении автомобиля такси. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали 25-летнего жителя областного центра, находившегося в федеральном розыске. Мужчину заключили под стражу.
Рейдовые мероприятия будут продолжены.
Фото: УМВД России по Владимирской области