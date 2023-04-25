С самого утра будет идти сильный дождь: во Владимирской области до +15 градусов днем. 26 апреля...

С самого утра будет идти сильный дождь: во Владимирской области до +15 градусов днем.26 апреля погода во Владимирской области пройдет сильный дождь. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу.Температура воздуха днем понизится до +15°C. Ночью столбик термометра опустится до +10°C.Атмосферное давление в течение суток изменится от 738 до 742 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды26 апреля отмечается день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской. В народе Фомаида считается укротительницей страстей. Наши предки наблюдали за березовым сока: если у березы было много сока, считалось, что лето дождливым будет. В это время появляются первые весенние цветы, зеленеет малина.Фото www.pxfuel.com