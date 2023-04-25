Мэр Москвы сообщил о бесплатной парковке в праздничные дни.
Мэр Москвы сообщил о бесплатной парковке в праздничные дни.
1, 8 и 9 мая в России объявлены выходными днями. 1 мая (понедельник) россияне отметят Праздник весны и труда, а 9 мая (вторник) – День Победы, при этом 8 мая, который выпадает между выходами и праздником тоже решено сделать нерабочим.
В эти дни по всей стране пройдут праздничные и памятные мероприятия, а сердцем празднования 1 и 9 мая станет Москва. Разумеется, город будет заполнен не только местными жителями, но и гостями столицы, для которых встанет вопрос о парковке.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные парковки будут работать в майские праздники. Глава столичного региона в своем телеграмм-канале подчеркнул, что они будут бесплатными.
1, 8 и 9 мая, по словам политика, жителям и гостям города не придется платить за пользование парковками на всех улицах Москвы. Меж тем столичный градоначальник отметил, что парковки со шлагбаумами останутся платными. Они будут работать по стандартным тарифам.
"30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", – добавил Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что в ближайшие два года на маршруты в городе выйдут . По словам главы столичного региона, на заводе общественный транспорт оборудуют необходимой электрикой, валидаторами, сиденьями, медиасистемами и Wi-Fi. На заводе в Сокольниках уже готовы около 40 машин, уточнил Сергей Собянин.