Мэр Москвы сообщил о бесплатной парковке в праздничные дни.

Мэр Москвы сообщил о бесплатной парковке в праздничные дни.1, 8 и 9 мая в России объявлены выходными днями. 1 мая (понедельник) россияне отметят Праздник весны и труда, а 9 мая (вторник) – День Победы, при этом 8 мая, который выпадает между выходами и праздником тоже решено сделать нерабочим.В эти дни по всей стране пройдут праздничные и памятные мероприятия, а сердцем празднования 1 и 9 мая станет Москва. Разумеется, город будет заполнен не только местными жителями, но и гостями столицы, для которых встанет вопрос о парковке.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные парковки будут работать в майские праздники. Глава столичного региона в своем телеграмм-канале подчеркнул, что они будут бесплатными.1, 8 и 9 мая, по словам политика, жителям и гостям города не придется платить за пользование парковками на всех улицах Москвы. Меж тем столичный градоначальник отметил, что парковки со шлагбаумами останутся платными. Они будут работать по стандартным тарифам."30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", – добавил Сергей Собянин.Ранее мэр Москвы сообщил, что в ближайшие два года на маршруты в городе выйдут . По словам главы столичного региона, на заводе общественный транспорт оборудуют необходимой электрикой, валидаторами, сиденьями, медиасистемами и Wi-Fi. На заводе в Сокольниках уже готовы около 40 машин, уточнил Сергей Собянин.