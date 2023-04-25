Школа в Покрове будет достроена в середине лета. Школа на 1100 мест в Больничном проезде: основная...

Школа в Покрове будет достроена в середине лета.Школа на 1100 мест в Больничном проезде: основная часть работ будет закончена в ближайшие 3-4 месяца, летом будет вестись благоустройство территории параллельно с формированием спортивного ядра и переходом на внутреннюю отделку, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Бульвар "Дружбы народов", расположенный неподалеку, находится в стадии завершения, идут финальные работы по благоустройству.«С учётом того, что рядом будет школа, необходимо рассматривать эти объекты как единое целое. Нужно предусмотреть пешеходные переходы, связь дорожной и тротуарной инфраструктуры», – поставил задачу Александр Авдеев.Фото: пресс-служба ВО.