Смотрите «Вести» в 14.30: Во Владимирскую область приехали друзья из Африки
Ремонт памятника
Два...
Смотрите «Вести» в 14.30: Во Владимирскую область приехали друзья из Африки
Ремонт памятника
Два несчастных случая за месяц. В какой стадии готовности проект реставрации самой старой школы Владимира?
Есть такая профессия...
Четырнадцать добровольцев отправились защищать Родину в зону СВО. Как проходит отбор бойцов по контракту?
Африканские планы
И делегация из Гамбии во Владимире.
Где
планируют побывать
гости
с "улыбающегося побережья Африки"