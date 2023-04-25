Смотрите «Вести» в 14.30: Во Владимирскую область приехали друзья из Африки Ремонт памятника Два...

Смотрите «Вести» в 14.30: Во Владимирскую область приехали друзья из АфрикиРемонт памятникаДва несчастных случая за месяц. В какой стадии готовности проект реставрации самой старой школы Владимира?Есть такая профессия...Четырнадцать добровольцев отправились защищать Родину в зону СВО. Как проходит отбор бойцов по контракту?Африканские планыИ делегация из Гамбии во Владимире.Гдепланируют побыватьгостис "улыбающегося побережья Африки"