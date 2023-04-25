Смотрите Вести в 21.05: Во Владимире снесут дачи возле аэродрома.
Посыпалась.
Один раз - с...
Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимире снесут дачи возле аэродрома.
Посыпалась.
Один раз - с фасада, второй - с потолка. В какой стадии готовности проектно-сметная документация реконструкции первой, самой старой школы Владимира?
"Полёт" завершается.
Садоводы из СНТ "Полёт" у аэропорта Семязино должны освободить свои участки - в ближайшее время планируется реконструкция взлётно-посадочной полосы. С чем несогласны люди?
Африканская мечта.
И делегация из Гамбии во Владимире. Где планируют побывать гости с "улыбающегося побережья Африки"?