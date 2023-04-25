Смотрите Вести в 9 утра: Более чем столетнее здание школы отреставрируют.
Чтоб не падало!
Два...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Более чем столетнее здание школы отреставрируют.
Чтоб не падало!
Два несчастных случая за месяц. Первую школу областного центра, объект культурного наследия, готовят к масштабной реставрации.
Чистый город.
Генеральная уборка Владимира. Как прошёл субботник и сколько горожан поддержали инициативу?
Зажечь сердца.
И сердца зажгли в Суздальском районе. Пятый фестиваль, посвящённый культурному единству народов России.